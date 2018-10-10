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Bakırköy'de gazeteci Aynur Meriç feci kazada hayatını kaybetti! Sürücü şizofren iddiası...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 10:27 | Son Güncelleme

Bakırköy'de bir adam aracıyla 60 yaşındaki gazeteci Aynur Meriç'e çarparak feci şekilde ölümüne neden oldu. Gazeteci kadına çarpan sürücü, iki kişiye de çarptıktan sonra durabildi. Sürücü polis tarafından gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ablasının ölümünden sonra büyük üzüntü yaşayan Doktor Suat Kayaalp, şüphelinin kırmızı reçeteli ilaç kullandığını ve şizofreni olduğunu iddia etti.

Bakırköy’de geçtiğimiz günlerde bir adam aracıyla 60 yaşındaki Gazeteci Aynur Meriç’e çarparak feci şekilde ölümüne neden oldu. Gazeteci kadına çarpan sürücü iki kişiyi de çarptıktan sonra durabildi . Sürücü polis tarafından gözaltına alınırken,çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bakırköy incirli’de bir ara sokakta yaşandı. İddialara göre olay şöyle gelişti, 60 yaşındaki 2 kızı ve 4 torunu olan Gazeteci Aynur Meriç kentsel dönüşümde olan evini görmek için aracını inşaatın yanına park etti. Bu sırada sokağa aracıyla hızla giren sürücü 34 TP 5022 plakalı aracın sürücüsü E.E. aniden aracının bagajından eşya alan Meriç’e çarptı. Görgü tanıklarının ifadesine göre 2 kere Meriç’e çarpan sürücü E.E. daha sonra aracının altına aldığı kadını birkaç metre sürükledi ve kaçmaya başladı. Kaçarken de 2 kişiye ve araçlara da çarpan sürücü birkaç metre ötede durdu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polise ve ambulans ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Meriç’in vücudunda kırıklar ve travmalar olduğu söylenirken yoğun bakıma alındı. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

GÜNLER SONRA KÖTÜ HABER GELDİ

Yoğun bakımda olan Meriç’e günler sonra hayatını kaybettiği bildirildi. Cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılan Meriç’in cenazesi sevenleri ve aile yakınlarının katıldığı cenaze namazı ile son yolcuğuna uğurlandı.

KAZADAN SON ANDA KURTULAN VATANDAŞ O ANLARI ANLATTI

Olay günü Aynur Meriç’in yanında bulunan ve kazadan refleksi sayesinde yara almadan kurtulan İhsan Biçer, aracın çok süratli olduğunu ifade ederek, “Arkadan son sürat bir araç geldi yolundan gitmiyordu. Bize öldürme kastı varmış gibi son süratle geldi. Son anda direksiyonu sona kırarak Aynur Hanım’a çarptı. Kendi arabasıyla diğer arabası arasına sıkıştırdı Aynur Hanım’ı. Daha sonra aynı araç buradan gittikten sonra kamyona çarptı ve ileride 2 bayana daha çarptı. Ben canımı zor kurtardım bir anda geriye fırladım son anda gördüm” dedi.

AİLEDEN SÜRÜCÜNÜN ŞİZOFRENİ OLDUĞU İDDİASI

Ablasının ölümünden sonra büyük üzüntü yaşayan Doktor Suat Kayaalp ise yaşanan olayı aktararak, “Ablam arabasını bu şeritli yere çekmiş. Karşı sokaktan 90 ve ya daha hızlı süratle gelen birisi ablama vurdu” diye konuştu. Kayaalp konuşmasının devamında şüpheli şahıs E.E.’nin kırmızı reçeteli ilaç kullandığını şizofreni olduğunu düşündüğünü ileri sürerek, “ Bu insanların kontrol altında olması gerekiyor. İlacını almayı reddetmiş 2018 de tekrar ilaç aldığını öğrendik. Ablam hastanede 4 gün kadar yoğun bakımda kaldı. 8 ayrı kırığı vardı ablamın. Burada yerde hala ablamın kanı var yerde. Yakalandı tutuklandı şu anda. Mahkemede biz onu gördüğümüzde çok neşeli bir tavrı vardı. Bunlar çok tehlikeli insanlar. Biz hezeyanla masum insanlara saldırıyorlar. Burada ehliyet ruhsat sahibi olan kişi aracı silah kullanır gibi kullanmış. Direkt üstüne sürüyor onu yok etmek üzere geliyor. Bu kasten adam vurmaktır. Öldürme niyeti ile arabayı üzerine sürüp öldürme niyeti vardır burada” şeklinde konuştu.

Öte yandan şüphelinin sosyal medya paylaşımları ise dikkat çekti. (İHA)

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