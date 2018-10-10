Bakırköy'de gazeteci Aynur Meriç feci kazada hayatını kaybetti! Sürücü şizofren iddiası...

Bakırköy’de geçtiğimiz günlerde bir adam aracıyla 60 yaşındaki Gazeteci Aynur Meriç’e çarparak feci şekilde ölümüne neden oldu. Gazeteci kadına çarpan sürücü iki kişiyi de çarptıktan sonra durabildi . Sürücü polis tarafından gözaltına alınırken,çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bakırköy incirli’de bir ara sokakta yaşandı. İddialara göre olay şöyle gelişti, 60 yaşındaki 2 kızı ve 4 torunu olan Gazeteci Aynur Meriç kentsel dönüşümde olan evini görmek için aracını inşaatın yanına park etti. Bu sırada sokağa aracıyla hızla giren sürücü 34 TP 5022 plakalı aracın sürücüsü E.E. aniden aracının bagajından eşya alan Meriç’e çarptı. Görgü tanıklarının ifadesine göre 2 kere Meriç’e çarpan sürücü E.E. daha sonra aracının altına aldığı kadını birkaç metre sürükledi ve kaçmaya başladı. Kaçarken de 2 kişiye ve araçlara da çarpan sürücü birkaç metre ötede durdu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polise ve ambulans ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Meriç’in vücudunda kırıklar ve travmalar olduğu söylenirken yoğun bakıma alındı. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.