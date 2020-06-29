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Bakırköy'de hareketli anlar: 5 kişi gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 07:08 | Son Güncelleme

Bakırköy'de bir taksi sürücüsünü silahla tehdit ederek kaçırdığı iddia edilen 5 kişi polisin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 05.00 sıralarında Bakırköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Ataköy'de bir taksiye şüpheli 5 kişi bindi. Şüphelilerden biri silahla taksi sürücüsünü tehdit etti.

Bu sırada polise ihbarda bulunan bir kişi, taksi sürücüsünün taksi ile beraber kaçırıldığını ve şüphelilerin üzerinde patlayıcı madde olabileceğini söyledi.

Harekete geçen polis ekipleri, şüpheli taksiyi D-100 Karayolu Florya mevkiinde kovalamaya başladı. Şirinevler yan yolda yolu kapatan çok sayıda polis, taksiyi durdurdu. Takside bulunan 5 kişi gözaltına alınırken, taksi sürücüsü ise kurtarıldı.

Polis, şüpheli 5 kişiyi ve taksi sürücüsünü polis merkezine götürdü.

(DHA)

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