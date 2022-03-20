HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakırköy'de hastanede kavga! Hamile eşinin itildiğini iddia edince ortalık karıştı

Bakırköy'de hastanede kavga! Hamile eşinin itildiğini iddia edince ortalık karıştı

20.03.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde güvenlik görevlisinin hamile eşini ittiğini iddia eden kişi hastaneyi birbirine kattı. "Hepinizi gömmezsem adam değilim" diye bağıran hasta yakını ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Hastanedeki kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bakırköy'de hastanede kavga! Hamile eşinin itildiğini iddia edince ortalık karıştı

Olay, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrole gelen hamile kadın sıra beklerken, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

"HEPİNİZİ GÖMMEZSEM..."

Tartışma esnasında iddiaya göre güvenlik görevlisi hamile kadını itti. Bunun üzerine kimliği henüz bilinmeyen hamile kadının eşi güvenlik görevlileri ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

-bakirkoyde-hamile-esinin-itildigi-iddiasiyla-hastaneyi-birbirine-katti_8124_dhaphoto1
"Hepinizi gömmezsem adam değilim" dediği o anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavgayı araya giren vatandaşlar sonlandırdı.(DHA)

-bakirkoyde-hamile-esinin-itildigi-iddiasiyla-hastaneyi-birbirine-katti_8124_dhaphoto3


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akrabalar arasında köpek kavgası! Çok sayıda yaralı ve ölü varAkrabalar arasında köpek kavgası! Çok sayıda yaralı ve ölü var
Bulunan kemikler Yunus Dönertaş’a ait çıktı! Bulunan kemikler Yunus Dönertaş’a ait çıktı!
İbn-i Sina yüz yıllar önce reçeteyi yazdı: Sürün, sarın, bekleyin!İbn-i Sina yüz yıllar önce reçeteyi yazdı: Sürün, sarın, bekleyin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kerem Aktürkoğlu neler yaptı öyle! ''100 milyon euro''

Kerem Aktürkoğlu neler yaptı öyle! ''100 milyon euro''

Giresun'da gözlerden uzak yaşıyor! Son hali dikkat çekti

Giresun'da gözlerden uzak yaşıyor! Son hali dikkat çekti

Doktora saldırdığı iddia edilmişti! Uzman Çavuş hakkında flaş karar

Doktora saldırdığı iddia edilmişti! Uzman Çavuş hakkında flaş karar

Dünya bu iddiayı konuşuyor! Terör listesinden çıkarıyorlar mı?

Dünya bu iddiayı konuşuyor! Terör listesinden çıkarıyorlar mı?

İşte savaşı kazanacak taraf! "Yüzde 93 oranla..."

İşte savaşı kazanacak taraf! "Yüzde 93 oranla..."

Peş peşe tatil haberleri geliyor

Peş peşe tatil haberleri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.