Bakırköy'de hastanede kavga! Hamile eşinin itildiğini iddia edince ortalık karıştı

Olay, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrole gelen hamile kadın sıra beklerken, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

"HEPİNİZİ GÖMMEZSEM..."

Tartışma esnasında iddiaya göre güvenlik görevlisi hamile kadını itti. Bunun üzerine kimliği henüz bilinmeyen hamile kadının eşi güvenlik görevlileri ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.



"Hepinizi gömmezsem adam değilim" dediği o anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavgayı araya giren vatandaşlar sonlandırdı.(DHA)



