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Bakırköy'de havai fişek kullanımı yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 15:59 | Son Güncelleme

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, ilçe genelinde havai fişek kullanımının yasaklandığını açıkladı.

Bakırköy'de havai fişek kullanımı yasaklandı

Bakırköy Belediyesi, Sakarya'da havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrası yeni bir karar aldı. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ilçe genelinde havai fişek kullanımının yasaklandığını duyurdu.

Kerimoğlu açıklamasında şunları ifade etti:

Her canlının yaşam hakkına saygılı olmayı ilke edindiğimiz Bakırköyümüzde, çevreye ve insana da zararı ortada olan havai fişeklerin kullanımını yasaklayan teklifi Bakırköy Belediye Meclisimizde oy birliği ile kabul eden tüm siyasi parti meclis üyelerine teşekkür ederim.


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