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Bakırköy'de ilginç hırsızlık: İşçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kabloyu böyle çaldılar

25.11.2020 09:44 | Son Güncelleme:
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Bakırköy'de ilginç hırsızlık: İşçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kabloyu böyle çaldılar

Bakırköy'de gündüz vakti fosforlu yelek giyip, kamyonetle sokağa gelen kişilerin motorlu hızarla 2 bin 200 metre fiber kablo çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçen pazartesi öğle saatlerinde Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokağa döşenecek olan fiber internet kablosunu gözüne kestiren 5 hırsız, kamyonet ile caddeye geldi. Giydikleri fosforlu işçi yeleklerle bir kişi kabloyu tuttu diğeri ise elektrikli hızar makinesi ile kabloları kesmeye başladı. 2 bin 200 metrelik kablonun çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin kabloyu kestiği, iki kişinin de parçalanmış kablo parçalarını kamyonete yüklediği görüldü.

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Yaşanan hırsızlık sonrası yakalanan 4 hırsız polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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