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Bakırköy'de kedi kavgası! Önce hakaret ardından tokat: Seni hamile hamile dövdüm

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
11.12.2024 10:16
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İstanbul'da Bakırköy'de kedisinin tıraşını beğenmeyen bir kişi sinirlenerek tıraşı yapan veterinere saldırdı. 'Kedimi kesmişsiniz' diyen kadın hakaretlerin ardından tokat attı. Yetmedi bir de üstüne 'Seni hamile hamile dövdüm' dedi. Neye uğradığını şaşıran veteriner hamile kadından şikayetçi oldu.

Bakırköy'de kedi kavgası! Önce hakaret ardından tokat: Seni hamile hamile dövdüm

İstanbul Bakırköy'e bağlı Yeşilköy'de bulunan bir veteriner kliniğine geçtiğimiz kasım ayında başvuran Nurdan Ü, tüyleri uzayan kedisini tıraş ettirmek istedi. Sabah saatlerinde kedisini kliniğe bırakan Nurdan Ü., akşama doğru eşi ile birlikte kediyi almaya geldi.

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KEDİNİN TIRAŞINI BEĞENMEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, kedisinin tıraşını beğenmeyen Nurdan Ü, ortalığı birbirine kattı. Kedisinin bıyığının bile kesildiğini iddia eden öfkeli kadın, klinik önünde yaşananlardan sorumlu tuttuğu Saliha Gamze Y'ye önce hakaretler yağdırdı sonra da tokatladı. Ardından da klinikten uzaklaştı.

KARŞILIKLI ŞİKAYETTE BULUNDU

Veteriner teknikeri Saliha Gamze Y, Nurdan Ü. ve eşi Serkan Onur Ü. hakkında suç duyurusunda bulundu. Serkan Onur Ü. de eşine hakaret ettiği iddiasıyla Saliha Gamze Y'den şikayetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tarafların suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı. İki vatandaşın da müşteki-şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı soruşturma sürüyor.

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"KEDİMİ KESMİŞSİNİZ"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren veteriner Saliha Gamze Y; "Olay günü Nurdan Ü. ve eşi tıraş olması için kedisini kliniğe bıraktı. Akşam saatlerinde de eşi ile birlikte almaya geldi. O esnada bankaya gitmiştim. Döndüğümde araca binmişlerdi. Nurdan Ü. araçtan bana seslenerek, 'Kedimi kesmişsiniz' dedi.

"SENİ HAMİLE HAMİLE DÖVDÜM"

Ben de 'Şaka mı yapıyorsunuz?' dedim. 'Şaka yapar gibi bir halim var mı?' dedi. Araçtan indi ve 'Kedimin bıyıklarını kesmişsin' diyerek üzerime yürüdü. Kendisi hamile olduğu için 'Yetkilim ile görüşün' dedim ve kendimi çektim. Yanıma geldi ve bana tokat attı. 'Seni hamile hamile dövdüm' dedi. Eşi Serkan Onur Ü. de bana tekme atmaya kalkıştı ve küfür etti. Serkan Onur Ü. ve eşi Nurdan Ü'den davacı ve şikayetçiyim." dedi.

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"BİZİ TERSLEDİ"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Serkan Onur Ü; "Tıraş olması için kliniğe bıraktığım kedimi akşam eşim Nurdan Ü. ile birlikte almaya gidince bıyığının kesildiğini ve derisinde kırmızılıklar olduğunu gördüm. Tıraşı kimin yaptığını sorduğumda Saliha Gamze Y'nin yaptığı söylendi. Bizi mağdur ettiklerini ve üzüldüğümü söyledim. Klinikten çıktık. Araca bindik, gidiyorduk. Saliha Gamze Y. adlı şahıs aracımıza doğru geldi. Eşim kendisine neden kedinin bıyıklarını kestiğini sordu. Bizi tersledi. Eşim bir şeyler daha söylerken küfür etti ve 'Arabadan in de göstereyim' dedi. Klinikten ve Saliha Gamze Y. adlı şahıstan davacı ve şikayetçiyim." kendini savundu.

Anahtar Kelimeler:
Tokat Bakırköy kavga veteriner
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