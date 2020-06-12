HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bakırköy'de korkunç anlar! Otomobil, metro hattına böyle düştü

Bakırköy'de korkunç anlar! Otomobil, metro hattına böyle düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2020 15:22 | Son Güncelleme

D-100 Karayolu yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine demir korkulukları parçalayarak metro raylarına düşen otomobil kullanılamaz hale geldi. Bakırköy'de meydana gelen olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, otomobil sürücüsünün kazadan yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

Kaza, D100 Karayolu yan yol Ankara istikameti Ataköy Metro İstasyonu yakınlarında saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Turgay Kolcu, kullandığı 34 CYE 952 plakalı otomobilin kontrolünü henüz bilinmeyen bir nedenle kaybetti.

DEMİR KORKULUKLARI PARÇALAYIP, METRO RAYLARINA UÇTU!

Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil demir korkulukları parçalayarak metro raylarına uçtu.

KAZAYI GÖRENLER SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YARALIYA İLK MÜDAHALE RAYLARDA YAPILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri yolda ve çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri raylara inerek otomobilde sıkışan Kolcu'yu kurtarmak için çalışma başlattı.
Bu sırada Yenikapı'dan 00.00'da son seferine çıkan M1 Yenikapı- Atatürk Havalimanı metrosu makinisti de kazayı görünce olay yeri yakınlarında durdu. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye ilk müdahaleyi raylarda yaptı.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla yaralı sürücü raylardan yola çıkarılarak ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Raylara düşen otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
Bir süre bekleyen metro ise otomobilin kaldırılmasıyla yoluna devam etti. Kazada parçalanan demir korkuluklar ile metro rayında sabah saatlerinde onarım ve bakım çalışması yapılacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilir bariyerleri parçalayarak metrelerce yükseklikten metro raylarına düştüğü görülüyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Bakan Varank açıkladı! Koronavirüse karşı yerli ilaç üretildi

Bakan Varank açıkladı! Koronavirüse karşı yerli ilaç üretildi

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medya fotoğrafı çekmek isterken arkadaşını vurdu

Sosyal medya fotoğrafı çekmek isterken arkadaş katili oldu

Oltaya takılan kızıl taçlı ağaçkakanı böyle kurtardılar!

Gezmeye gittiklerinde fark ettiler! Gençler kurtardı

İşte 2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması'nın kazananları! Türkiye'den de bir kare var

İşte 2020 dünya fotoğraf yarışmasının kazananları

Kahreden olay! 12 yaşındaki çocuk silahla oynarken arkadaşını vurdu

Kahreden olay! 12 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü

İzmir'de sağanak yağış dakikalar içerisinde hayatı felç etti! İşte 5 günlük İzmir hava durumu tahmini

Meteoroloji uyarmıştı! Dakikalar içinde hayatı felç etti

Bu kez site bahçesinde ortaya çıktı! Korkutan anlarda itfaiye müdahalesi

Bu kez site bahçesinde ortaya çıktı! Korkutan anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.