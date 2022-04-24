HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakırköy'de korkunç olay! Genç kız hareket halindeki otomobilden atladı, asfalt yüzünü parçaladı

Bakırköy'de korkunç olay! Genç kız hareket halindeki otomobilden atladı, asfalt yüzünü parçaladı

24.04.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki yaşanan olay dehşete düşürdü. Bakırköy’de genç kadın, seyir halinde olan otomobilden atladı. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Olayı gören benzin istasyonu çalışanı Mehmet Sait Gülşan, “Hareketsiz duruyordu. Yüzü parçalanmıştı. Asfalta sürtmüş suratı. 20-22 yaşlarındaydı sanırım” diye konuştu.

Bakırköy'de korkunç olay! Genç kız hareket halindeki otomobilden atladı, asfalt yüzünü parçaladı

İstanbul'daki korkunç olay, dün gece saatlerinde Bakırköy Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksu Caddesi’nden Kennedy Caddesi’ne doğru seyir halinde olan aracın içindeki kimliği öğrenilemeyen genç kadın, henüz bilinmeyen nedenle otomobilden dışarı atladı. Asfaltta sürünen kadının yüzü parçalanırken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

GENÇ KADIN AĞIR YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan yaralıyı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis, olayın yaşandığı yerde emniyet şeridi çekerek çalışma başlattı. Yerdeki kan örnekleri ve diğer delilleri toplayan ekipler, bunları incelemek üzere Emniyet’e götürdü. Yaralı kadının durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Ekipler, olayla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

1

’KADININ YÜZÜ ASFALTA SÜRTEREK PARÇALANMIŞTI’

Olayı gören benzin istasyonu çalışanı Mehmet Sait Gülşan, “Araç alışveriş merkezinin oradan doğru geliyordu. Arabanın kapısı bir anda açıldı. Fakat süratli değildi. Kapı açıldı. İçeriden birisi düştü. Düşmesiyle beraber kafasını yere çarptı. Araç 20-30 metre sonra durdu. Sürücüsü geldi. Daha sonra polisler geldi ambulans geldi. Aldı götürdüler hastaneye. Bayandı. Hareketsiz duruyordu. Yüzü parçalanmıştı. Asfalta sürtmüş suratı. 20-22 yaşlarındaydı sanırım” dedi.

2

Öksürük şikayetiyle hastaneye gitti, akciğerinden çıkan herkesi şaşkına çevirdi!Öksürük şikayetiyle hastaneye gitti, akciğerinden çıkan herkesi şaşkına çevirdi!

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrikler ne zaman gelecek? 24 Nisan 2022 PazarElektrikler ne zaman gelecek? 24 Nisan 2022 Pazar
Bu belirtilere dikkat! Giderek dünyada yayılıyor: En az 169...Bu belirtilere dikkat! Giderek dünyada yayılıyor: En az 169...
Lüks yaşamla kandırıp yüzlerce kişiyi dolandırmışlar! 1 milyar liralık vurgunLüks yaşamla kandırıp yüzlerce kişiyi dolandırmışlar! 1 milyar liralık vurgun
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bakırköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Göztepe küme düştü, tarihi anlar yaşandı! Böylesini görmediniz...

Göztepe küme düştü, tarihi anlar yaşandı! Böylesini görmediniz...

Maç sonunda olay! Murat Sancak: "Statta olsam kırmıştım!"

Maç sonunda olay! Murat Sancak: "Statta olsam kırmıştım!"

Bu belirtilere dikkat! Giderek dünyada yayılıyor: En az 169...

Bu belirtilere dikkat! Giderek dünyada yayılıyor: En az 169...

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bozkurt işareti!

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bozkurt işareti!

Gece yarısı korkunç olay! Bekçi, hırsızlık şüphelisini kovalarken...

Gece yarısı korkunç olay! Bekçi, hırsızlık şüphelisini kovalarken...

Muğla'da dudak uçuklatan vurgun! 'Süperstar' gözaltına alındı

Muğla'da dudak uçuklatan vurgun! 'Süperstar' gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Kız arkadaşının kız kardeşini bakın nereden tanıyordu

Kız arkadaşının kız kardeşini bakın nereden tanıyordu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Uygunsuz davranışları çekimleri durdurdu

Uygunsuz davranışları çekimleri durdurdu

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.