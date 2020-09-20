Bakırköy’de korkutan patlama! Mahalle sakinleri sokağa döküldü

Olay, saat 17.30 sıralarında Bakırköy Gülistan Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katındaki dairedeki çamaşır makinesi çalıştığı sırada büyük bir gürültü ile patladı.

MAHALLE SAKİNLERİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Patlama sonucu çıkan yangında mahalle sakinlerini sokağa döktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangını söndürürken, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi. Yangın sonrası daireden yükselen dumanlar itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sonrası son buldu.

Öte yandan çamaşır makinesinin çalıştığı esnada patlaması sonucu çıkan yangında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

