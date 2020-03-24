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  4. Bakırköy'de koronavirüs testi izdihamı! Yasakları hiçe saydılar

Bakırköy'de koronavirüs testi izdihamı! Yasakları hiçe saydılar

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2020 14:59 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Covid-19) testi yaptırmak isteyen vatandaşlar Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Test yaptırmak isteyen vatandaşların metrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü.

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Türkiye’de son olarak 37 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilen salgında birçok vatandaşta virüs şüphesiyle hastanelere koştu. Son olarak Bakırköy’de Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çok sayıda vatandaş korona virüs şüphesiyle test yaptırmak için başvuru yaptı.

Bakırköy’de Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çok sayıda vatandaş koronavirüs şüphesiyle başvurdu.
Test yaptırmak isteyen vatandaşların hastane bahçesinde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Hastane bahçesinde test kuyruğu, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kuyrukta en dikkat çeken detay ise kimsenin mesafe kuralına uymaması oldu.
Salgın taşıdıkları şüphesiyle gelen onca insanın bulunduğu kuyrukta, vatandaşların başkalarına koronavirüs bulaştırmamak için birbirinden uzak durmaları gerektiği konusunda bilgileri olmasına rağmen mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
Havadan çekilen görüntülerde hastane bahçesinde metrelerce uzunlukta vatandaşları test yaptırmak için sıraya girdiği görüldü.
İşte metrelerce uzayan kuyruğun havadan çekilen görüntüleri...
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