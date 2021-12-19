Bakırköy'de mahalleliyi isyan ettiren görüntü! Her yer çamur içinde

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çörekotu Sokağı'nda, Bakırköy Belediyesi tarafından altyapı bakım çalışması yapıldı. Çalışmaların yaklaşık 2 hafta önce bitmesine rağmen, kazı yapılan sokağın üzeri yalnızca toprakla kapatılarak bırakıldı.

HAFTALARDIR ÇAMUR İÇİNDE

Sokaktan sökülen kaldırım taşlarının yerleştirilmemesi üzerine söz konusu yol, yaklaşık 2 hafta önce çamur içinde kaldı. Sokağı kullanan otomobiller ve vatandaşlar, çamurlu ve bozuk yolda ilerlemekte güçlük çekti.

MICIR DÖKÜLDÜ AMA...

Mahalle Muhtarlığının talebi üzerine de dün, belediye ekipleri tarafından sokağa mıcır döküldü. Ancak yağan yağmurun ardından sokak yeniden çamur içinde kaldı.

(DHA)

