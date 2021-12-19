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  4. Bakırköy'de mahalleliyi isyan ettiren görüntü! Her yer çamur içinde

Bakırköy'de mahalleliyi isyan ettiren görüntü! Her yer çamur içinde

19.12.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bakırköy'de bir sokakta, belediye tarafından altyapı bakım çalışması başlatıldı. Açılan çukurların üzeri çalışmanın sona ermesinin ardından toprakla kapatılarak bırakıldı. 2 haftadır çamur içinde kalan sokağa mıcır dökülse de yağan yağmur tekrar çamura neden oldu.

Bakırköy'de mahalleliyi isyan ettiren görüntü! Her yer çamur içinde

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çörekotu Sokağı'nda, Bakırköy Belediyesi tarafından altyapı bakım çalışması yapıldı. Çalışmaların yaklaşık 2 hafta önce bitmesine rağmen, kazı yapılan sokağın üzeri yalnızca toprakla kapatılarak bırakıldı.

HAFTALARDIR ÇAMUR İÇİNDE

Sokaktan sökülen kaldırım taşlarının yerleştirilmemesi üzerine söz konusu yol, yaklaşık 2 hafta önce çamur içinde kaldı. Sokağı kullanan otomobiller ve vatandaşlar, çamurlu ve bozuk yolda ilerlemekte güçlük çekti.

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MICIR DÖKÜLDÜ AMA...

Mahalle Muhtarlığının talebi üzerine de dün, belediye ekipleri tarafından sokağa mıcır döküldü. Ancak yağan yağmurun ardından sokak yeniden çamur içinde kaldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yağmur İstanbul Bakırköy
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