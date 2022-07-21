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Bakırköy'de sokak ortasında hareketli anlar! Kendisini dolandırdığını iddia ettiği adamla karşılaşınca...

21.07.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde öğlen saatlerinde sokak ortasında ortalık karıştı. Kendisini 19 bin TL dolandırdığını iddia ettiği kişiyle sokakta karşılaşan adam, parasını istedi. Ancak olay daha sonra kavgaya dönüştü ve iddianın sahibi kişi, dolandırıcılık suçlaması yönelttiği kişiyi yere yatırarak polise teslim etti. Olay anı cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Bakırköy'de sokak ortasında hareketli anlar! Kendisini dolandırdığını iddia ettiği adamla karşılaşınca...

Olay, saat 12.00 sıralarında Bakırköy Fahri Korutürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi daha önce kendisini 19 bin lira dolandırdığını ileri sürdüğü şüpheliyle karşılaştı. Bunun üzerine şüphelinin yanına giden kişi, parasını istedi. İkili arasında tartışma başladı. Bu sırada şüpheli kaçmaya çalıştı. Şüpheliyi kısa sürede yakalayan kişi, onu yere yatırarak ‘Paramı istiyorum’ diye bağırmaya başladı.

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İKİSİ DE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Çevredekilerin müdahale etmek istemesi üzerine dolandırıldığını iddia eden adam, çevredekilerden polisi aramalarını istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dolandırıcı olduğu iddia edilen şüpheli ile şikayetçiyi karakola götürdü.

OLAY SANİYE SANİYE KAMERADA

Dolandırılan kişinin, şüpheliyi yere yatırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde şüpheli kişinin ‘Paranı ben almadım’ dediği, dolandırılan adamın ise ‘Paramı istiyorum, bu adam benim 19 bin liramı aldı’ dediği yer aldı.

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"KAFASINA BASTIRIYORDU"

O anlara şahit olan Şirin Duman, "2 kişi burada alacak verecek meselesi yüzünden tartışıyordu. Dolandırıcılık vakası sanırım. Önce yukarıda başladılar tartışmaya sonra buraya getirmiş yere yatırmış. Kafasına bastırıyordu. Yerdeki de ‘beni kurtarın’ diye bağırıyordu. Müdahale etmeye çalıştık. Adam ‘Bu beni dolandırdı hemen polisi çağırın’ diye bağırdı. Polis geldi, adamı aldılar" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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