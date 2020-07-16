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  4. Bakırköy'de trafiği kilitleyen kaza! 5 araç birbirine girdi

Bakırköy'de trafiği kilitleyen kaza! 5 araç birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 15:00 | Son Güncelleme

Bakırköy'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtarırken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Bakırköy'de trafiği kilitleyen kaza! 5 araç birbirine girdi

Kaza saat 14.00 sıralarında Ataköy Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otomobillerden biri trafik ışıklarında yavaşlayınca arkadan gelen araçlar zincirleme trafik kazası yaptı. Bir cip ile kamyonetin arasında otomobiliyle kalan sürücü Ekrem Ekici aracında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Ekici'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

DHA

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