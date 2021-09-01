HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bakırköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan köpeklere otomobil böyle çarptı

Bakırköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan köpeklere otomobil böyle çarptı

01.09.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 köpeğe otomobil çarptı. Yaralanan köpek veterinere götürülürken, otel sahibi sürekli kazaların olduğu yola kasis yapılmasını istediklerini söyledi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Bakırköy Basınköy İstanbul Caddesinde yaşandı.

ESNAFTAN KASİS TEPKİSİ

Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan iki köpeğe otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir köpek yaralanırken diğeri kazadan yara almadan kurtuldu. Çarpma nedeniyle ayağından yaralanan köpek yolda can çekişmeye başladı. Yaralı köpeğe ilk müdahaleyi otel çalışanları ve kazayı yapan sürücü gerçekleştirdi. Haber verilmesi üzerine gelen veteriner hekim, köpeği Küçükçekmece Belediyesine bağlı veteriner kliniğine kaldırdı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, duruma tepki gösteren esnaf ise yola kasis konulmasını istediklerini belirtti.

"AĞLAMASIYLA UYANDIM, DIŞARI FIRLADIM"

Kazayı anlatan otel işletmecisi Berker Güçlü, “Burası benim kenti işletmem, sabah saat 08.30 sıralarında bir köpek sesi duydum, ağlamasıyla uyandım. Bizim köpeklerden birine araç vurdu zannettim, direk dışarı fırladım. Mavi bir araç köpekle ilgileniyordu. sonra oğlumun sınavı var yetişmesi lazım dedi. Kendisi gitti buradan, köpeğin bacağı kırılmıştı. Küçükçekmece Belediyesinin veteriner ekipleri geldi, şuan bakımları yapılıyor. Biz buraya kasis istiyoruz. Bariyeri biz kendimiz yaptık ama gelip kaldırdılar. Buradan insanlar geçiyor. Sürekli bu şekilde kazalar oluyor” diye konuştu.

Otomobilin köpeklere çarptığı anlar yol üzerindeki otelin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde iki köpeğin karşı yola geçmeye çaldığı sırada yoldan geçen bir otomobilin iki köpeğe çarptığı görülüyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DSÖ korkuttu: Mu varyantı aşılara dirençli olabilirDSÖ korkuttu: Mu varyantı aşılara dirençli olabilir
"Af" çağrıları sonrası flaş iddia!"Af" çağrıları sonrası flaş iddia!
Uçurumun kenarında ölümle burun buruna yaşamUçurumun kenarında ölümle burun buruna yaşam
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

Koronavirüs salgını bitiyor mu? İşte dikkat çeken tarih

Koronavirüs salgını bitiyor mu? İşte dikkat çeken tarih

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

Her yerde aranıyordu! Böyle yakalandı

Her yerde aranıyordu! Böyle yakalandı

Olaylı gece! "17 yaşında ortamlara bak"

Olaylı gece! "17 yaşında ortamlara bak"

Şoke eden iddia! "Adada öpüştüğünü duyduğumuz..."

Şoke eden iddia! "Adada öpüştüğünü duyduğumuz..."

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Düğünde takılanları saya saya bitiremediler!

Düğünde takılanları saya saya bitiremediler!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erdoğan'ın mesajı okunurken arkasını döndü

Erdoğan'ın mesajı okunurken arkasını döndü

14 yaşındaki çocuk katliam yapmıştı! Polis baba ilk kez konuştu

14 yaşındaki çocuk katliam yapmıştı! Polis baba ilk kez konuştu

Polis memuru, otobüs ile araç arasına böyle sıkıştı

Polis memuru, otobüs ile araç arasına böyle sıkıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.