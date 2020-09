Bakırköy'deki darp olayında 1 şüpheli tutuklandı

DEREYE NASIL DÜŞTÜĞÜNÜ FARK ETMEDİM

Çıkan arbede esnasında müştekinin dere kenarından aşağıya düştüğünü iddia eden Görkem B. "Nasıl düştüğünü, kendisinin mi atladığını yoksa arbede sırasında mı düştüğünü fark etmedim. Ama ben itmedim, o düşünce eroinleri arabanın sağ ön koltuğuna bıraktık. Ben Kürşat'ın telefonundan ambulansı aradım. Hepimiz olayın şokuyla oradan uzaklaştık. Sonra onların ne yaptığını bilmiyorum, o günden sonra onlarla görüşmedim" diye konuştu. Görkem B. üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

TUTUKLANDI

Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle Görkem B.'yi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Savcılıkta verdiği ifadeleri tekrar eden Görkem B. Bakırköy nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda yer alan diğer şüpheliler hakkında ise emniyet ekiplerinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy'de otomobil alım satımı nedeni ile Muhammed S. ile tartışan 4 kişi, Muhammed S.'yi darp etmiş, zorla araca bindirerek dereye götürmüş, burada da darp etmeye devam etmişti. Araçta iken Muhammed S.'nin kafasına silah dayamakla suçlanan şüphelilerden Serkan K. ve Ahmet Kürşat Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındılar. Her iki şüpheli de polis sorgusunda Muhammed S.'yi uyuşturucu sattığı için darp ettiklerini iddia ettiler. İki şüpheli 22 Eylül tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüpheliler, uyuşturucu iddiasını savcılık sorgusunda da dile getirdiler. Savcı, her iki şüpheliyi de, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etmiş, sorgulamayı yapan Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği her iki şüpheliyi de serbest bırakmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz etmiş ve itirazı değerlendiren sulh ceza hakimliği de Serkan K. ve Ahmet Kürşat C. hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

DHA