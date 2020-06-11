Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi normalleşme adımları başladı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı hastalıkların tedavileri ve ameliyatları yeni tip koronavirüs riski nedeniyle ertelenmişti. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 1 Haziran'dan itibaren hastanelerde normalleşme sürecine geçileceğini ve ertelenen operasyonlara yeniden başlanacağı bilgisini paylaşmıştı. Türkiye genelinde vak'a oranlarındaki düşüşün ardından hayata geçirilen normalleşme süreci hastanelerde de başladı. Sürecin başlamasıyla birlikte hastaneler ‘yeni normalleşme’ dönemine geçti. Bir zamanlar koronavirüs testi yaptırmak isteyenlerin akın ettiği ve pandemi hastanesi olarak ilan edilen Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şimdilerde o sıradan eser kalmadı. Hastanenin son durumu havadan drone ile görüntülendi.

150 KİŞİNİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI



Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, 3 bin kişilik bir personel kadrosu ile çalışan hastanede yaklaşık 150 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Bazı kliniklerde hizmet vermeye başladıklarını da aktaran Adaş, kliniklerden gelen talep ile ameliyathanelerin de önümüzdeki günlerde kullanıma açacaklarını ifade etti. Adaş, salgının henüz bitmediğine dikkat çekerek vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.