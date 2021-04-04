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Bakırköy sahilinde ekipler denetim gerçekleştirdi

04.04.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy’de polis ekipleri kısıtlamanın son gününde sahilde denetim gerçekleştirdi.

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Bakırköy’de polis ekipleri kısıtlamanın son gününde sahilde denetim gerçekleştirdi. Ekipler park halinde bulunan araçların sürücülerine uyarılarda bulundu.
Korona virüs vaka sayıları her geçen gün artış gösterirken, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de denetimlerini sıklaştırdı. Bakırköy sahilinde ekipler, izinsiz sokağa çıkanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler bölgeyi baştan sona kontrol ederken, sahilde kimsenin olmadığı görüldü. Polis ekipleri ayrıca, sahilde izni olmayan park halindeki araçların sürücülerine yönelik uyarılarda bulundu.

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