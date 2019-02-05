Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL(DHA)-BAKIRKÖY sahilyolunda makas atarak yarıştığı belirtilen araçlar nedeniyle meydana geldiği belirtilen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.
Kaza saat 16.00 sıralarında Bakırköy sahilyolu Sirkeci istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Sirkeci istikametinde yarıştığı belirtilen iki araç kazaya neden oldu. Feci kazada bariyerlere ardından da taksiye çarpan araçtaki dört kişiden ikisi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araçta bulunan Julia İnanc'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçta bulunan diğer kişi ise yaralı olarak Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sirkeci istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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