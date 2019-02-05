HABER

Bakırköy sahilyolunda "yarış" kazası: 1 ölü (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 18:23 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY sahilyolunda makas atarak yarıştığı belirtilen araçlar nedeniyle meydana geldiği belirtilen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL(DHA)-BAKIRKÖY sahilyolunda makas atarak yarıştığı belirtilen araçlar nedeniyle meydana geldiği belirtilen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Kaza saat 16.00 sıralarında Bakırköy sahilyolu Sirkeci istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Sirkeci istikametinde yarıştığı belirtilen iki araç kazaya neden oldu. Feci kazada bariyerlere ardından da taksiye çarpan araçtaki dört kişiden ikisi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araçta bulunan Julia İnanc'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçta bulunan diğer kişi ise yaralı olarak Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sirkeci istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kıyamet tarihini açıkladılar! Eğer doğruysa... Kıyamet tarihini açıkladılar! Eğer doğruysa...
HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındıHDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı
Kültür merkezine şehidin ismi verildiKültür merkezine şehidin ismi verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!

Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!

Dev Havayolu şirketi iflas etti

Dev Havayolu şirketi iflas etti

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

İstanbul'da korkunç kaza! Kadın yolcu otomobilden fırladı

İstanbul'da korkunç kaza! Kadın yolcu otomobilden fırladı

TIR devrildi, TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı

TIR devrildi, TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı

'Pes' dedirten olay! Adliyedeki zanlılara ekmek arası uyuşturucu

'Pes' dedirten olay! Zanlılara ekmek arası uyuşturucu

Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı

Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.