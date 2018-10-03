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Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 12:36 | Son Güncelleme

Bakırköy'de dehşet saçan maganda Türkiye'nin gündemine oturdu. Lüks cipini yayaların üzerine sürerek, 6 kişiyi yaralayan sürücünün beraberindeki kız arkadaşı A.A. polise verdiği ifadesinde "Arabada konuşuyorduk. Aniden başıma vurmaya başladı. Çevredekiler tepki gösterince de aracı yayaların üzerine sürdü" dedi.

Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu

Bakırköy'ün en işlek caddelerinden biri olan Fişekhane Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde dün saat 17.20'de meydana gelen korkunç olayda 21 yaşındaki G.S.G., aracında kız arkadaşını dövmeye başladı. Olayı gören vatandaşlar sürücüye müdahale etmek istedi. Ancak tartışma çıktı. G.S.G. aracından inerek vatandaşlarla kavgaya tutuştu. Kalabalık artınca da aracına geri bindi. Hızla hareket ettirdiği aracı yayaların üzerine sürdü. Kaldırıma da çıkan sürücü, Esranur Abacı, Recep Göçer, Hamit Başaran, Can Berk Arıkan, Cebrail Işık ve Mert Durmuş'u ezerek yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

DİKKAT ÇEKEN DETAY!

Babasının savcı annesinin hakim olduğu öğrenilen ve olay yerinden kaçan G.S.G. polisin takibiyle yakalandı. Geceyi Şenlikköy Polis Merkezi'nde geçiren sürücünün, kız arkadaşı da olaydan hemen sonra karakola getirildi. A.A. olduğu öğrenilen kız arkadaş ifadesinde Araç içerinde konuşuyorduk. Bir anda sinirlenerek başıma vurmaya başladı. Beni darp etti. Vatandaşlar görüp müdahale etmek istediler. Beni bıraktı, vatandaşlarla tartışmaya başladı. Arabadan inip kavga etti. Kalabalık artınca araca geri bindi, vatandaşların üzerine sürdü. Bu sırada bir çok insana çarptığını gördüm" dedi.

SUÇ KAYDI KABARIK

1 yıl önce Ataköy'de kaldığı hakim-savcı lojmanından kafede tartıştığı kişilere rastgele ateş ederek 2 kişiyi yaralayan G.S.G.'nin yine geçtiğimiz yıl bir kişiyi bıçaklayarak yaraladığı öğrenildi. G.S.G.'nin uyuşturu kullanmaktan da poliste kaydı bulunuyor.

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Bakırköy Lüks Cip kavga maganda Kaza

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
bu kadar suç işlemiş peki bu adam neden dışarıda onu söyleyin
Eee niye hala dışarıda anne babadan dolayı mı bıçakla vur milletin üzerine araba sür... Yarın dışarıda... Nasıl iş bu savcı.... hakim.... Ne iş yapıyorsunuz
demekki anne babasının cok faydasını görmüş özgüveni yüksek zibidinin..yoksa böyle canı sıkıldıkça suç işleyemez.. 21 yaşında altında jip istediği gibi hasar verip insanların canına kast etme cesaretini veren anne babayıda bu zibidinin geçmiş suçlardan nasıl ayıklandığınıda iyice araştırmak lazım
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