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  4. Bakırköy ve Yenimahalle durakları arasında Marmaray seferleri aksadı

Bakırköy ve Yenimahalle durakları arasında Marmaray seferleri aksadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 15:59 | Son Güncelleme

Marmaray'da Bakırköy ile Yenimahalle durakları arasındaki elektrik hatlarında yangın çıktı. Yangını söndürmek için Bakırköy ile Yenimahalle arasındaki seferler bir süre durduruldu.

Bakırköy ve Yenimahalle durakları arasında Marmaray seferleri aksadı

Yangın, saat 14.30 sıralarında Marmaray Bakırköy ile Yenimahalle durakları arasındaki elektrik kablolarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan kablolar için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edebilmek için taş ve demir dubalarla kapatılmış yolu kullanmak zorunda kalınca balyozlarla taş dubayı kırdı.

MARMARAY HATININ BİR BÖLÜMÜNDE ELEKTRİKLER KESİLDİ

Yangına müdahale öncesinde Marmaray hattının bir bölümünde elektrikler kesildi. Bu nedenle Bakırköy ve Yenimahalle durakları arasında yaklaşık 15 dakika seferler durduruldu. İtfaiyenin kablolardaki yangını söndürmesinin ardından seferler normale döndü.

Kaynak: DHA

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Marmaray Bakırköy yeni mahalle yangın

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