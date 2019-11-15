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Bakırköy’de 1’i çocuk 3 kişinin cesedi bulunan bina havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 11:15 | Son Güncelleme

Bakırköy Osmaniye’de bir dairede 1’i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulunurken, cesetlerin bulunduğu bina havadan görüntülendi.Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak’ta bir dairede 1’i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

Bakırköy Osmaniye’de bir dairede 1’i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulunurken, cesetlerin bulunduğu bina havadan görüntülendi.
Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak’ta bir dairede 1’i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine hemen polis ekipleri sevk edilirken, polislerin yaptığı incelemelerde hayatını kaybedenlerin aynı aileden Z.D., B.D. ve A.D. isimli kişiler olduğu belirlendi. Öte yandan, 3 cesedin bulunduğu apartman ise havadan görüntülendi. Görüntülerde binanın önündeki hareketlilik dikkat çekti. Olayla ilgili polis ekiplerinin araştırması sürüyor.

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