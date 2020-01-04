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  4. Bakırköy'de 2 ahşap bina alev alev yandı

Bakırköy'de 2 ahşap bina alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 22:12 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU - Yılmaz OKUR / İSTANBUL/DHA Bakırköy'de iki katlı bir ahşap binada henüz bilinemeyen bir nedenle başlayan yangın, yan binaya da sıçradı.

Soner HASIRCIOĞLU - Yılmaz OKUR / İSTANBUL/DHA
Bakırköy'de iki katlı bir ahşap binada henüz bilinemeyen bir nedenle başlayan yangın, yan binaya da sıçradı. İki binada alevlerin yükseldiği yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iki binada da hasar oluştu
Yangın, saat 19.45 sıralarında Cevizlik Mahallesi Reyhan Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap bir binada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında yükselen alevler yan binayı da tutuşturdu. Alevleri görerek korkuya kapılıp sokağa dökülen mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bakırköy itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ardından Fatih, Zeytinburnu ve Kocasinan itfaiye gruplarından destek ekipler de yardıma geldi. Polis ekipleri, olay yerine şerit çekerek önlem aldı. Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında ahşap binanın içinde kısmen çökmeler oldu. Sokakların dar olmasından dolayı itfaiye ekipleri çalışmakta güçlük çekti. Merdivenli itfaiye aracının sokakların darlığından yangın yerine giremediği görüldü. Bazı itfaiye ekipleri, yakın binadaki daireye girerek müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken her iki ahşap binada hasar oluştu.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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