HABER

Bakırköy'de 3 genci darbettiği öne sürülen polis tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 19:54 | Son Güncelleme

Bakırköy'de 3 genci darbettiği öne sürülen polis tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de, üniversiteli 3 genci darbettiği ve gasbettiği ileri sürülen polis memuru tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir restoranda üç genç, kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından darbedildi ve gasbedildi.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli polis memuru C.D.A, gözaltına alındı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli olduğu belirtilen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması istemiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi.

Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan C.D.A, savunması, fezleke, olay tutanakları, müşteki beyanları, tanık N.Ç'nin anlatımı ve telefon görüşme tutanakları dikkate alınarak, "başkasını, bir malın teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan tutuklandı.

Yol kenarında ayaküstü tedavi! Önce yakıyorlar, sonra da...Yol kenarında ayaküstü tedavi! Önce yakıyorlar, sonra da...
Okulda öğretmene şiddet: 1 gözlatıOkulda öğretmene şiddet: 1 gözlatı
Ardahan'da öğrencilere 5 bin 'Beşiktaş' forması dağıtıldıArdahan'da öğrencilere 5 bin 'Beşiktaş' forması dağıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy darp tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Havayolu ve otel konaklamada taksit sayısı artıyor

Havayolu ve otel konaklamada taksit sayısı artıyor

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çarpıcı uyarı: ABD, S-400 sevkiyatını bozmak için provokasyon yapabilir

Çarpıcı uyarı: ABD, S-400 sevkiyatını bozmak için provokasyon yapabilir

Öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri - 24 Kasım resimli öğretmenler günü mesajları 2018

Öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri - 24 Kasım resimli öğretmenler günü mesajları 2018

İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.