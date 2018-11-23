Bakırköy'de 3 genci darbettiği öne sürülen polis tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de, üniversiteli 3 genci darbettiği ve gasbettiği ileri sürülen polis memuru tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir restoranda üç genç, kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından darbedildi ve gasbedildi.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli polis memuru C.D.A, gözaltına alındı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli olduğu belirtilen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması istemiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi.

Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan C.D.A, savunması, fezleke, olay tutanakları, müşteki beyanları, tanık N.Ç'nin anlatımı ve telefon görüşme tutanakları dikkate alınarak, "başkasını, bir malın teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan tutuklandı.

