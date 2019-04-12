Bakırköy'de 3 genci darbettiği öne sürülen polisin davası

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de, üniversiteli 3 genci darbedip gasbettiği iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu polis memuru C.D.A, hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık C.D.A. ile müştekiler E.C.B, Ü.A, T.T.B. ve K.K.A katıldı.

Savunmasını yapan sanık C.D.A., Asayiş Büro Amirliği'nde okul timi olarak narkotik suçlarla mücadele kapsamında polis memuru olarak görev yaptığını söyledi.

Olay tarihinden 20 gün önce müşteki K.K.A'yı, kendi kuzeni T.A'ya uyuşturucu madde satışı yaptığından şüphelenerek takibe aldığını belirten sanık C.D.A, olay gecesi tesadüfen müştekileri bir kafede gördüğünü, kafenin sahibi olan müşteki Ü.A'ya polis kimlik kartını gösterdiğini ve önceden takip ettiği şüphelinin içeride olduğuna ilişkin konuştuğunu dile getirdi.

Kafeye girerek müşteri gibi bir masaya oturduğunu, müşteki K.K.A'yı arkadaşlarıyla otururken, masa altında telefonuyla bir şeyler yaptığını görünce müdahale ettiğini belirten sanık C.D.A, şöyle devam etti:

"Kafenin mutfak kısmına geçtik. Müşteki K.K.A, yeğenime uyuşturucu sattığını inkar etti. Yeğenime madde satılmasının etkisi altında kendime hakim olamayıp birkaç defa K.K.A'ya vurdum. Müşteki E.C.B. de bana doğru yönelince refleks olarak ona da birkaç tokat attım. 'Soyunun' deyince telaş yapan müştekiler K.K.A., E.C.B. ve T.T.B. baksırları kalacak şekilde hızlıca soyundular. Korkmuşlardı. K.K.A. neresinden çıkardığını tespit edemediğim uyuşturucu maddeyi bana verdi. Muhtemelen baksırından çıkarmış olmalıydı. Diğer iki müştekide uyuşturucu çıkmadı. T.T.B. titriyordu ve hasta olduğunu söylediği için gitmesine müsaade ettim. Müşteki E.C.B. de pilotluk sınavlarına gireceğini, uyuşturucuyla anılmak istemediğini, uyuşturucu maddeyi bir süre önce kullandığını söyleyince babasını çağırttım. Babası alıp götürdü. Önceden Mami isimli birinin uyuşturucu temin ettiğini biliyordum. Bu esnada K.K.A'yı Muhammet isimli kişi aradı. Ben de bu kişinin Mami olabileceğini düşündüm. K.K.A. ile beraber dışarıya çıktık. Hakkında işlem yapmamamı isteyip yalvardı. Sonrasında Mami adlı kişiyle ilgili isim verip yer ve adres teminini için yardımcı olacağını söyledi. Kendisini muhbir olarak değerlendirebileceğimi düşündüm. Telefon numarasını verdi. K.K.A'dan aldığım maddeyi yolun ortasına attım. Sonrasında kendisini muhbirlik yapma anlaşmamız çerçevesinde telefonundan aradım, bilgi vermesini istedim. İddia edildiği gibi K.K.A'dan zorla, tehdit ederek ve korkutarak para almış değilim. Yağmaya ilişkin suçlamayı kabul etmiyorum."