Bakırköy'de 3 gencin öldüğü trafik kazası davası

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'den doğum günü kutlamasından dönerken alkollüyken kullandığı araçla kaza yaparak, 3 arkadaşının hayatını kaybetmesine yol açtığı iddiasıyla hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Yaman Albayraktaroğlu katılmadı. Duruşmada, hayatını kaybeden Deniz Ulaş Saral, Çağlar Yılmaz ve Ozan Börekçi'nin aileleri ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada Mahkeme Heyeti Başkanı Arzu Al, dosyaya bilirkişi raporunun sunulduğunu belirtti.

Nöroloji Uzmanı ve Trafik Teknik Uzmanı olan iki kişiden oluşan bilirkişi heyetinin raporunda, olaydan 40 dakika sonra sürücüde alkol ölçümü yapıldığı ve kanında 0.91 promil alkol çıktığı, bilimsel kabule göre kandaki alkol oranının saatte ortalama 0,15 promil düştüğü, bu nedenle sanığın olay anındaki promilinin 1.01 olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Raporda, söz konusu promilin 100-150 mg/dl aralığındaki gruplamaya girdiğine vurgu yapılarak, bu gruba giren kişinin semptomlarında hareket serbestliğinin arttığı, keyifli, pervasız olduğu, emosyonel kararsızlık halinde, azalmış baskının olduğu, uyaranlara verdiği cevapların yavaşladığı değerlendirilmesinde bulunuldu.