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Bakırköy'de 3 kişinin evde ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 15:56 | Son Güncelleme

Cenazeler, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Osmaniye Mahallesi'ndeki olayın ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazeler üzerindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Ailenin yakınları anne Zeliha D. (38), baba Bahattin D. (38) ve 6 yaşındaki Ali D'nin cenazelerini buradan aldı.

Bu arada, Bahattin D'nin bir yakınına göndermek istediği ancak taslaklarında kalan mesajda, önce eşini ve çocuğunu zehirleyeceği, sonra da intihar edeceğini yazdığı öğrenildi.

Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsilerinde siyanür alımına bağlı değişimler dışında ölümlerine müessir başkaca patolojik bulgunun saptanmadığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy intihar Siyanür

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