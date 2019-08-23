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Bakırköy'de 36 milyon liralık heyecan

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 16:09 | Son Güncelleme

SÜPER Loto'da 9 haftadır devreden büyük ikramiye dün yapılan çekilişle sahibini buldu.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) - SÜPER Loto'da 9 haftadır devreden büyük ikramiye dün yapılan çekilişle sahibini buldu. 36 milyon 524 bin 373 liralık ikramiyenin sahibi olan talihlinin kuponunu Bakırköy'de bulunan bir bayiden oynadığı ortaya çıktı. Şanslı numaraların oynandığı bayinin sahibi Adem Dolu "15 senelik bayiyim ilk defa büyük ikramiye bizden çıktı. Alana da tutturana da hayırlı olsun. Kime çıktığını bilmiyorum. Tutturan için hayırlı olsun güle güle kullansın, her bayiye nasip olmuyor böyle" dedi. Süper Loto bayisi olan bakkal dükkanını eşi ile birlikte işleten Nejla Dolu ise büyük ikramiyeyi kazanan talihliye seslenerek, "Esnafın hali ortada bizi görürse çok seviniriz. Mahalleden komşular da yabancılar da çok oynadı. Kime çıktığını bilemem ama kendisi çıkmasa da başkası aracılığıyla da olsa bize ulaşırsa çok memnun oluruz" diye konuştu. Sürekli bu bayiden loto oynadığını belirten Mert Togan ise, "Bizim buradan çok ikramiye çıkmıştır ama ilk defa bu kadar büyük ikramiye çıktı. İnşallah garibanın birine çıkmıştır" şeklinde konuştu. Büyük ikramiyenin çıktığı bayinin bulunduğu mahallede oturan Akın Sel de, "Doğma büyüme bu mahalleliyim. Çocukluğumuzdan beri burada oynarız. 36 milyon bizim mahalleye çıktı. Bakırköy'de Adem abiye çıktı. Dün akşam beraberdik kendisiyle dedim ki abi bana çıkacak, kesin bana çıkacak dedim. Hayatım boyunca her gün oynadığım oyunu dün oynamadım" şeklinde konuştu.

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