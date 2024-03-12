VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü kaza anı kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

30 dakika önce

Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. 4 kişilik ailenin iftar yemeği için sosyal tesislere gittiği öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Karısını 8 bıçak darbesiyle öldürdü, 'Pişman değilim' dedi 00:31

Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü kaza anı kamerada 00:42

Durakta indiği tramvayla bir sonraki durağa kadar kıyasıya yarışa giren adam 00:58

Kredi çekip aldığı minibüs ile, yaz kış demeden ilçesindeki öğrencileri ücretsiz olarak okula götürüp getiriyor 03:55

Poşeti ile fırına gelen müşteriye ekmeği daha ucuza veriyor! "Halkımızın yanında olmak zorundayız" 03:14

Rusya'da askeri uçak düştü! İçinde 15 kişi bulunuyordu, bir anda motoru yanmaya başladı... Havadaki dehşet anları kamerada 00:43

İstanbul’da trafikte yumruklu yol verme kavgaları kamerada: Kadınla tartışınca dayak yedi 00:49

İstanbul'da misafirlikte kabus: Cesetle yaşayan adamın evine gittiler! Kadının cansız bedeni günlerdir poşete sarılı haldeydi 00:22

12 milyon liralık 'müstehcen görüntü' dolandırıcılığı 03:33

Ormandaki yangında yerde yatarken bulundu; 'Isınmak amacıyla yaktım' dedi 02:07

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Karısını 8 bıçak darbesiyle öldürdü, 'Pişman değilim' dedi

Karısını 8 bıçak darbesiyle öldürdü, 'Pişman değilim' dedi

Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü kaza anı kamerada

Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü kaza anı kamerada

Durakta indiği tramvayla bir sonraki durağa kadar kıyasıya yarışa giren adam

Durakta indiği tramvayla bir sonraki durağa kadar kıyasıya yarışa giren adam

Kredi çekip aldığı minibüs ile, yaz kış demeden ilçesindeki öğrencileri ücretsiz olarak okula götürüp getiriyor

Kredi çekip aldığı minibüs ile, yaz kış demeden ilçesindeki öğrencileri ücretsiz olarak okula götürüp getiriyor

Poşeti ile fırına gelen müşteriye ekmeği daha ucuza veriyor! "Halkımızın yanında olmak zorundayız"

Poşeti ile fırına gelen müşteriye ekmeği daha ucuza veriyor! "Halkımızın yanında olmak zorundayız"

Rusya'da askeri uçak düştü! İçinde 15 kişi bulunuyordu, bir anda motoru yanmaya başladı... Havadaki dehşet anları kamerada

Rusya'da askeri uçak düştü! İçinde 15 kişi bulunuyordu, bir anda motoru yanmaya başladı... Havadaki dehşet anları kamerada

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.