Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü kaza anı kamerada

Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. 4 kişilik ailenin iftar yemeği için sosyal tesislere gittiği öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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