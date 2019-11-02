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Bakırköy'de ağaç yola devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 00:42 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY'de bir ağaç rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek yola devrildi.

Şahin BOZKURT / İSTANBUL,(DHA) - BAKIRKÖY'de bir ağaç rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek yola devrildi.
Olay, Kartaltepe Mahallesi 10 Temmuz Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında yaşandı. En az 40 yaşında olduğu öğrenilen bir ağaç, rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı.
"ÇOCUKLUĞUMUZDA KALE YAPIP OYNARDIK"
Mahalle sakini Mehmet Besler, "Bir gürültüyle uyandık ağaç devrildi. İtfaiye hemen müdahale etti. Can ve mal kaybı olmadı. Ağaca üzüldük sadece. 40 senedir bu mahalledeyiz. Ağaç çocukluğumuzun kale yapıp oynadığımız ağaçlarından, yazık oldu" diye konuştu.
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