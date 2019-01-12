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Bakırköy'de ağaca takılan şahin kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 21:39 | Son Güncelleme

İtfaiye ekiplerince kurtarılan şahin, İBB bakımevinde tedavi altına alındı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de, ağaçta mahsur kalan şahin itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şahin tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesindeki ağaca asılı şahini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracıyla şahinin kanadından asılı kaldığı yere ulaştı. Yapılan titiz çalışma sonucunda kurtarılan şahine ilk müdahale olay yerine gelen İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

Daha sonra Sultangazi'deki Cebeci Hayvan Bakımevi'ne getirilen şahin, burada tedavi altına alındı. Yapılan klinik ve radyolojik muayene sonucunda şahinin şiddetli alt ve üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu belirlendi.

Şahinin sağlık durumu ve olay hakkında AA muhabirine bilgi veren veteriner hekim Gülizar Yılmaz, şahinin itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra kendi birimlerine getirildiğini söyledi.

İlk muayene sonucunda şahinin şiddetli alt ve üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunun belirlediğini ifade eden Yılmaz, "Beslenme yetersizliği de gözlemledik aynı şekilde. Bu beslenme yetersizliğine bağlı su kaybı, dehidrasyon dediğimiz bulguya rastladık. Bugün medikal tedavisi hızlı bir şekilde başladı, süreci takip edeceğiz." dedi.

Sağlık durumu iyi olan şahinin bakımevinde tedavisi devam ediyor.

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