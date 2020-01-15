Bakırköy’de araçları soyan hırsız suçüstü yakalandı

Bakırköy’de park halindeki araçların donanım parçalarını çalan hırsız suçüstü yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son 3 ay içerisinde Bakırköy ilçesinde meydana gelen 6 ayrı otomobilden hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. İhbarları değerlendiren polis, olayların meydana geldiği noktalarda bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından çeşitli yollarla otomobillere girerek içlerinde bulunan, “navigasyon sistemi, lcd ekran, konsol, teyp, klima tertibatı” gibi donanım parçaları çalıp kayıplara karışan bir şüphelinin eşkalini tespit etti. Ekipler, eşkali belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis harekete geçti, hırsız suçüstü yakalandı Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sürerken, 4 Ocak Cumartesi günü şüpheli şahısın Bakırköy ilçesi Ataköy civarında olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, şüpheli şahsı suçüstündeyken kıskıvrak yakaladı. Hırsızlık olaylarında kullandığı belirlenen otomobille birlikte yakalanan şahısın üzerinden işlediği suçlardan elde etmiş olduğu değerlendirilen 8 bin 470 TL nakit para çıktı. Şüpheli gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Hırsızın suç dosyası kabarık çıktı

Bakırköy’de meydana gelen 6 ayrı otomobilden hırsızlık olayının şüphelisi olarak sorgulanan Cemil Ö. (43)’nün suç dosyası bir hayli kabarık çıktı. Şahısın 38 Otodan Hırsızlık, 1 Resmi belgede Sahtecilik ve 3 Yaralama olmak üzere toplam 42 adet suç kaydı olduğu, ayrıca 5 adet de aranması bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cemil Ö. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kullandığı araçla olay yerine geldiği, hedefindeki araca giderek hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra kendi aracına dönüp oradan ayrıldığı görüldü.

