Bakırköy'de aynı aileden biri çocuk üç kişinin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili neler biliniyor?

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir evde Cuma günü aynı aileden birisi çocuk üç kişi evlerinde ölü bulundu. BBC Türkçe, İstanbul'un Fatih ilçesi ile Antalya'da yaşanan ölümlere benzerliğiyle dikkat çeken olayla ilgili bilinenleri bir araya getirdi ve aile fertlerini tanıyanlarla görüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "A.D.'nin babası ve Z.D'.nin eşi olan B.D'.nin, eşinin ve çocuğunun zehirlenmesine sebebiyet verdikten sonra intihar ettiğinin değerlendirildiğini" belirtti. Bakırköy Kaymakamlığı, yapılan incelemelerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğunun tespit edildiğini açıkladı. BBC Türkçe'ye konuşan aile üyelerinin komşuları ve tanıdıkları, "olay karşısında şoke olduklarını, böyle bir şeyin yaşanabileceğine dair önceden bir işaret görmediklerini" söylüyor. Cenazeler, Cumartesi günü Fatih Camii'nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek. Komşuların ihbarıyla ortaya çıktı Bakırköy'ün Osmaniye mahallesindeki olay, komşuların ihbarı üzerine ortaya çıktı. BBC Türkçe'ye konuşan ve kimliklerinin gizli kalmasını isteyen apartman sakinleri, olayın ilk olarak sabah erken saatlerinde komşular tarafından anlaşıldığını söyledi.

Bir apartman sakini, sabah erken saatlerde Z.D.'nin cansız bedeninin kapısı açık apartmanda dairesinde yerde bulunduğunu, bunun üzerine polisi aradıklarını belirtti. Bakırköy Kaymakamlığı'nın açıklamasına göre saat 06.45'te yapılan ihbar ardından, dairedeki koku nedeniyle güvenlik ekipleriyle birlikte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de olay yerine sevk edildi. Açıklamada, "ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğunun tespit edildiği, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı" belirtildi. Apartman, incelemeler sonuçlanana dek polis kordonuna alınıp giriş çıkışlara kapatıldı. Başsavcılık'tan zehirleme ve intihar açıklaması İlerleyen saatlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "B.D.'nin Kuyumcukent'teki işyerinde altın ticaretiyle uğraştığı ve bir takım internet siteleri üzerinden kayıt dışı ticari işlemler nedeniyle aşırı derecede borçlandığı" ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında B.D.'nin, "girdiği bunalımın etkisiyle önce eşinin ve çocuğunun zehirlenmesine sebebiyet verdikten sonra intihar ettiğinin değerlendirildiği" belirtildi.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, "B.D.'nin ölmeden önce ağır borç batağında olduğunu" söyledi. Başsavcılık, ölen kişilerinin cesetlerinin otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurum Başkanlığı'na kaldırıldığını açıkladı. Aile fertlerinin kesin ölüm nedenleri, otopsi raporlarından sonra belli olacak. 'Ailece saygı duyulan insanlardı' B.D'.nin, Bahçelievler ilçesinin Yenibosna mahallesinde yer alan Kuyumcukent'te bulunan işyeri bugün kapalıydı. "Aileye hatır gereği" olduğunu belirterek konuşurken isim vermek istemeyen esnaflar BBC Türkçe'ye, hem B.D'.nin hem de kardeşi ile babasının, Kuyumcukent'te tanınan insanlar olduğunu, böyle bir şeyi hiç beklemediklerini söyledi. Bir esnaf, "B. D.'nin babasını da tanırım. Eski bir kuyumcu esnafıdır. Babasının hastalığı vardı, tedavi görüyordu. B. D. kardeşiyle birlikte bu dükkânı işletiyordu. Durumları iyiydi ama son dönemde borç meseleleri olduysa onu bilmiyorum. Ailece saygı duyulan insanlardı" dedi. Yan dükkanlardaki esnaflar, "B.D. ile daha olaydan bir gün önce selamlaştıklarını, kendilerine onun intihar eğilimde olduğunu hissettirecek hiçbir davranışını görmediklerini" söyledi.

B. D.'yi "işini titizlikle yapan dört dörtlük bir insan" olarak tanımlayan bir esnaf, "Akıllara zarar bir olay, şok içindeyiz" dedi. Bazı esnaflar ise başsavcılığın açıklamasındaki "kayıt dışı ticaret" iddialarına tepki gösterdi. 'Apartman yöneticisiydi, sosyal bir insandı' Bakırköy'de konuştuğumuz, ailenin apartmandaki komşuları ise çiftin hiçbir sorununu gözlemlemediklerini, olaya çok şaşırdıklarını belirtti. B. D.'nin apartman yöneticisi olduğunu belirten komşular, kendisinin insan ilişkilerinin iyi olduğunu da ekledi. Bir komşusu onu "sosyal bir insandı" diye tanımladı. Borçları olduğu iddiasıyla ilgili olaraksa B. D.'nin kendilerine bir şey söylemediğini, bilgilerinin olmadığını belirttiler. 'Sosyal yardım talepleri yoktu' Mahallede bakkallık yapan Mehmet Çevik aileyi yıllardır tanıdığını, hiç aklına böyle bir şeyin gelmediğini söyledi: "Bahattin ağabeyi 12-13 yıldır tanıyorum. Eşini, çocuğunu da tanıyorum. Yeri geldiğinde sohbet ederdik. Temiz bir insandı. Evden işe, işten eve giderdi. Bizim gördüğümüz kadarıyla durumları iyi insanlardı. Böyle bir şeyi yakıştıramıyoruz, şoktayız.