HABER

Bakırköy’de aynı evde kalan iki kişi tartıştıktan sonra evde yangın çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 02:18 | Son Güncelleme

Bakırköy’de evlerinde tartışan kadın ve erkek tartıştıktan sonra evde yangın çıkardı.

Bakırköy’de aynı evde kalan iki kişi tartıştıktan sonra evde yangın çıkardı

Bakırköy’de evlerinde tartışan kadın ve erkek tartıştıktan sonra evde yangın çıkardı. Evde kavga ettikten sonra birbirine zarar vermeyi düşünen iki kişi polis ve sağlık ekipleri tarafından alınarak polis merkezi ile hastaneye götürdü.
Olay, gece saat 01.00 sıralarında Bakırköy İlçesi Kartaltepe Mahallesi Bitişik Bağlar Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın ikinci katında beraber yaşayan bir kadınla bir erkek tartışmaya başladı.
Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Evlerindeki farklı odalara birbirlerini kilitleyen iki kişi evde yangın çıkardı. Yangının dumanını gören komşular durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ayrıca her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için polis ekiplerine de bilgi verildi.
İhbarı alan itfaiye ekipleri apartmana girerek dairenin kapısını kırmak için çalışmaya başladı. İtfaiye ekipleri kapıyı kırdıktan sonra evdeki erkek ve kadını dışarı çıkardı. Kadın ambulansa alındı. Erkek şahıs ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polis ekipleri, erkek ve kadın şahsın arasındaki tartışmanın sebebini öğrenmek için çalışmalara başladı.

Bakırköy’de aynı evde kalan iki kişi tartıştıktan sonra evde yangın çıkardı

Bakırköy’de aynı evde kalan iki kişi tartıştıktan sonra evde yangın çıkardı

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Kalp krizi geçirdiği iddia edilen otomobil sürücüsü demirlere çarparak durabildiKalp krizi geçirdiği iddia edilen otomobil sürücüsü demirlere çarparak durabildi
Çalıntı motosikletle ayakkabı çalan 2 çocuk yakalandıÇalıntı motosikletle ayakkabı çalan 2 çocuk yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan ABD'ye protesto notası

Rusya'dan ABD'ye protesto notası

Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi

Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine zam!

Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine zam!

Erdoğan ile Trump'tan 'güvenli bölge' görüşmesi

Erdoğan ile Trump'tan 'güvenli bölge' görüşmesi

'Yiyorsa gelin alın' dedi! Gözaltına alındı

'Yiyorsa gelin alın' dedi! Gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Sokak ortasında, çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma

Küçük çocuk silahlı çatışmanın ortasında kaldı!

Pamukova'da TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Tam 21 yıldır bir çocuğun akciğerleri ile nefes alıyor

Türkiye ve dünyada ilk kişi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.