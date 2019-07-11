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BAKIRKÖY'DE AYNI NOKTADA 2 KAZA OLDU, CADDE TRAFİĞE KAPANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 09:33 | Son Güncelleme

  Bakırköy'de alt geçit girişinde ve  içerisinde meydana gelene iki farklı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)
Bakırköy'de alt geçit girişinde ve içerisinde meydana gelene iki farklı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Meydana gelen kazalar nedeniyle cadde trafiğe kapandı.
Kaza saat 08.00 sıralarında Yeşilköy Havuzlu Kavşak alt geçidi Florya yönünde meydana geldi. Tünel içinde meydana gelen kamyonet, otomobil ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Bu sırada tünel girişinde de iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı başka bir kaza daha meydana geldi. Her iki kaza nedeniyle tünel Florya istikametinde yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Kazalar sebebiyle trafikte yoğunluk oluşurken diğer sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Kazaya karışan araçlar olay yerine sevk edilen çekiciler yardımıyla kaldırıldı.

Görüntü dökümü :
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-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Yoldan ve tünelden görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Trafikten görüntü
-Genel ve detaylar

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