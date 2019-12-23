Bakırköy’de Berhan Tamalan’ı bıçakladığı iddia edilen şüpheli B.Ç hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Bak\u0131rk\u00f6y\u2019de Berhan Tamalan\u2019\u0131 b\u0131\u00e7aklad\u0131\u011f\u0131 iddia edilen \u015f\u00fcpheli B.\u00c7 hakk\u0131nda Bak\u0131rk\u00f6y Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan yakalama karar\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.Mesle\u011fini duyan korkuyor! "Bize yakla\u015fma, sen Azrail misin?"Sokak ortas\u0131nda deh\u015fet! Fla\u015f geli\u015fmePolisten ka\u00e7an madde ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 gen\u00e7, duvardan d\u00fc\u015f\u00fcp yaraland\u0131
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