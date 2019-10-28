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Bakırköy’de bıçakla 2 kişiyi yaralayan öğrenciler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 22:39 | Son Güncelleme

Bakırköy’de ormanlık alanda öğrenciler arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın failleri yakalandı.

Bakırköy’de ormanlık alanda öğrenciler arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın failleri yakalandı. 2 öğrenci gözaltına alınırken, kavganın kızlara yan bakma yüzünden çıktığı ortaya çıktı.
Bakırköy Basınköy Mahallesi Atatürk Ormanı içerisinde öğrenciler arasında bugün akşam saatlerinde bıçaklı kavga çıkmıştı. Kavgada 2 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 kişiyi yaralayan S.C.A. ve E.A. isimli öğrencileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yaşı 18’den küçük olan 2 öğrenci, Bakırköy Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Kavganın çıkma sebebi de belirlendi. Öğrenciler arasındaki kavganın kızlara yan bakma meselesinden çıktığı öğrenildi.

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