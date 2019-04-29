HABER

BAKIRKÖY'DE BİR ESNAF BIÇAKLI SALDIRIDA ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 18:19 | Son Güncelleme

Bakırköy'de esnaf olan Muhittin Altundere, iddiaya göre daha önceden husumetli olduğu bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA)
Bakırköy'de esnaf olan Muhittin Altundere, iddiaya göre daha önceden husumetli olduğu bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Altundere, boğazına aldığı bıçak darbesi ile işyerinin merdivenlerine yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Altundere'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay, saat 16.00'da Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi Akatlar Sokak'ta meydana geldi. Bakırköy'de kebap dükkanı bulunan Muhittin Altundere, Akatlar Sokak'ta bulunan deposundayken iddiaya göre daha önceden husumetli olduğu bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden koşarak kaçarken, boğazından bıçaklanan Muhittin Altundere kanlar içinde işyerinin önündeki merdivenlere yığıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Altundere'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis eşkâlini belirlediği saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Saldırıyı haber alan Altundere'nin ailesi olay yerine gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Acılı aileyi polis memurları teselli etmeye çalıştı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden Altundere'nin cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
------------------
-Saldırıya uğrayan Muhittin Altundere'nin merdivenlerdeki görüntüsü
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Olay yerinden görüntü
-Ailenin olay yerine gelişi
-Cenazenin kaldırılması
-Genel ve detay görüntüler

Cinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması dahaCinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması daha
Bakırköy'de bir esnaf bıçaklı saldırıda öldüBakırköy'de bir esnaf bıçaklı saldırıda öldü
Nişanlısının yüzünü tanınmaz hale getirdiği Berfin için kampanyaNişanlısının yüzünü tanınmaz hale getirdiği Berfin için kampanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Sural'ın son görüntüsü ortaya çıktı!

Sural'ın son görüntüsü ortaya çıktı!

15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim açıklaması

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara Valiliği'nden 'F-16' uyarısı

Ankara Valiliği'nden 'F-16' uyarısı

'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

100 yıllık geleneği sürdüren Amasyalı kadınlar Ramazan ayına hazırlanıyor

Amasyalı kadınlar 100 yıllık gelenekle Ramazan'a hazırlanıyor

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153 şüpheliye tutuklama talebi

FETÖ soruşturmasında 153 şüpheliye tutuklama talebi

Sit alanı olarak kabul edilmişti! 'Tahminimizden çok daha güzel'

Kadınlar bu tura bayılıyor! 'İnanılmaz etkilendim'

'Çingene Ümit' ve suç örgütüyle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı!

Cinayetler tek tek ortaya çıktı! Mermilerdeki özellik...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.