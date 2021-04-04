HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakırköy’de bir siteden 100 bin TL ziynet eşya çalan şahıslar yakalandı

Bakırköy’de bir siteden 100 bin TL ziynet eşya çalan şahıslar yakalandı

04.04.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy’de lüks bir sitedeki daireye girip 100 bin TL’lik ziynet eşyası alan şüpheliler yakalandı.

1/

Bakırköy’de lüks bir sitedeki daireye girip 100 bin TL’lik ziynet eşyası alan şüpheliler yakalandı. Zanlıların çaldıkları kasayı bavula koyup olay yerinden hızlıca uzaklaşmaları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 19 Mart Cuma günü, Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Nar Sokak’ta lüks bir sitede yaşandı. İddiaya göre, 3 şüpheli bir siteden içeri girip gözlerine kestirdikleri bir daireye girdiler. Daha sonra, dairenin içerisinde buldukları bir kasayı yanlarında getirdikleri bavula koyup uzaklaştılar. Evlerine giden ev sahipleri durumu anlayınca hemen polise ihbarda bulundular. Kasanın içerisinde 100 bin TL değerinde, elmas küpeler, kolyeler ve çok sayıda altın ve kol saati olduğu öğrenildi.

Kayseri’ye kaçtılar kıskıvrak yakalandılar
İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin önce eşkali daha sonra kimliği tespit edilerek, olayı gerçekleştirdikten hemen sonra Kayseri’ye gittikleri tespit edildi. Kayseri’ye giden Sevda T. (25), Serdar T. (32), Metin D. (24) ve Duygu Ç. (17), 29 Mart tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde kıskıvrak yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Ayrıca, Sevda T.’nin hırsızlık suçlarından 7, Serdar T.’nin 13, Metin D.’nin 4 ve Duygu Ç.’nin 1 suç kaydı olduğu belirlendi.

2 şahıs tutuklu
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Adliyeye sevk edilen Serdar T. ve Duygu Ç. mahkeme kararıyla tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saniye saniye kaydedildi
Öte yandan, güvenlik kameralarına, Duygu Ç.’nin yanında getirdiği bavulun içine koyduğu çelik kasayı taşıma anı saniye saniye kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar
Direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp dans etti!Direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp dans etti!
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Diğer Haberler

Mahalleyi uçurmakla tehdit eden kadın yine ortalığı birbirine kattı

Mahalleyi uçurmakla tehdit eden kadın yine ortalığı birbirine kattı

Adana Valiliği'ne yönelik hain saldırıda yeni bilgiler ortaya çıktı

5 yıllık firar son buldu! Talimatlar 'Arges'ten'

Dilenci kadınlara para verdi, tacizci ilan edildi! Genci böyle kovaladılar

Dilenci kadınlarla gencin 'taciz' kovalamacası!

TEM otoyolunda lüks otomobillerin makas terörü!

TEM otoyolunda lüks otomobillerin makas terörü!

Böyle görüntülendi! Lüks rezidanstan bavulun içine koyup ayrıldı

Böyle görüntülendi! Lüks rezidanstan bavulun içine koyup ayrıldı

Direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp dans etti!

Direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp dans etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.