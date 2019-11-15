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Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 10:00 | Son Güncelleme

Müslim SARIYAR - Alper KORKMAZ - Serdar ALTINTEPE - İstanbul DHA Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.

Müslim SARIYAR - Alper KORKMAZ - Serdar ALTINTEPE - İstanbul DHA
Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.
Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi
Olay yerinde AFAD ekipleri de inceleme yapıyor. Ölenlerin karı koca ile çocukları olduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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