Bakırköy'de biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu (2)

Müslim SARIYAR - Alper KORKMAZ - Serdar ALTINTEPE - İstanbul DHA
Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.
Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi
Olay yerinde AFAD ekipleri de inceleme yapıyor. Ölenlerin karı koca ile çocukları olduğu öğrenildi.
(FOTOĞRAF)
Okuyucu Yorumları 0 yorum