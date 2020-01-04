Bakırköy’de bulunan iki katlı ahşap bina henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı. Büyük paniğe neden olan yangında vatandaşlar adeta sokağa dökülürken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.
Bakırköy’de bulunan iki katlı ahşap bina henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı. Büyük paniğe neden olan yangında vatandaşlar adeta sokağa dökülürken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.
Bakırköy’de bulunan iki katlı ahşap bina henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı.
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Bakırköy’de bulunan iki katlı ahşap bina henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı. Büyük paniğe neden olan yangında vatandaşlar adeta sokağa dökülürken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.
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