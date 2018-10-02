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Bakırköy'de dehşet anları: Otomobili yayaların üzerine sürdü (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 18:25 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY'de, bir sürücü tartıştığı kişilerin üzerine otomobilini sürdü.

Bakırköy'de dehşet anları: Otomobili yayaların üzerine sürdü (1)

Murat SOLAK-Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-BAKIRKÖY'de, bir sürücü tartıştığı kişilerin üzerine otomobilini sürdü. Olayda çevredeki yayalardan da yaralılar var. Bakırköy'ün en işlek caddesi İstanbul Caddesi'nde gerçekleşen olay kameralara yansıdı. Sürücünün bir çok kişiye çarptıktan sonra kaçtığı belirtiliyor.

(FOTOĞRAF)

Bakırköy'de dehşet anları: Otomobili yayaların üzerine sürdü (1)Bakırköy'de dehşet anları: Otomobili yayaların üzerine sürdü (1)

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