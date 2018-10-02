Bakırköy'de dehşet anları: Otomobili yayaların üzerine sürdü (1)

Murat SOLAK-Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-BAKIRKÖY'de, bir sürücü tartıştığı kişilerin üzerine otomobilini sürdü. Olayda çevredeki yayalardan da yaralılar var. Bakırköy'ün en işlek caddesi İstanbul Caddesi'nde gerçekleşen olay kameralara yansıdı. Sürücünün bir çok kişiye çarptıktan sonra kaçtığı belirtiliyor.

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