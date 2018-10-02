BAKIRKÖY'DE DEHŞET ANLARI: OTOMOBİLİ YAYALARIN ÜZERİNE SÜRDÜ 

*Aracın çarptığı 5 kişi yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Murat SOLAK - İstanbul DHA

Bakırköy'de, bir sürücü tartıştığı kişilerin üzerine otomobilini sürdü. Birçok kişiye çarptıktan sonra kaçan sürücü kısa sürede yakalanırken, çevredeki yayalardan 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.45 sıralarında Bakırköy'ün en işlek caddelerinden olan İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde bir kadını darp ettiği öne sürülen kişiye vatandaşlar tepki gösterdi. Bu sırada tartışma yaşandı. Bir süre sonra aracını hareket ettiren kişi direksiyonunu kaldırımdakilerin üzerine kırdı.

5 KİŞİ YARALANDI

Olayda otomobilin çarptığı 5 kişi, hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaçan sürücü G.Ç. ise, bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Şüpheli, çevredekilerin tepkisi üzerine aynı araçla polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞ...

Şüpheli G.Ç.'nin; daha önce de Bakırköy'de havaya ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı, annesinin hakim babasının ise savcı olduğu öğrenildi.