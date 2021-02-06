HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakırköy’de denize atlayan genç son anda kurtarıldı

Bakırköy’de denize atlayan genç son anda kurtarıldı

06.02.2021 11:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir genç, denize atlayarak intihara teşebbüs etti.

Bakırköy’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir genç, denize atlayarak intihara teşebbüs etti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Olay sabah saatlerinde Bakırköy sahilde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Oktay Barış isimli genç evde ailesiyle tartıştıktan sonra sinirlenerek evden ayrıldı. Bir süre sonra sahile gelen genç burada balıkçı barınaklarının tellerinden atlayarak kayalıklara doğru ilerledi. Kayalıklardan denize atlayan genç, intihar teşebbüsünde bulundu.
Gencin intihara teşebbüs ettiğini gören balıkçılar Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik ekipleri genci denizden çıkarak balıkçı barınağa getirdi. Olayı duyan gencin ailesi de hemen olay yerine koştu. Elbiseleri çıkartılan gence battaniye örtülerek sıcak bir noktaya götürüldü. İntihara teşebbüs eden genç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladıSosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı
Altun'dan sert tepki: Kabul edilemez Altun'dan sert tepki: Kabul edilemez
Ambulans şöförü nasıl olunur? Kamuda veya özelde ambulans şöförü olma yoluAmbulans şöförü nasıl olunur? Kamuda veya özelde ambulans şöförü olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden olay! Genç kız karnındaki bıçakla ambulans bekledi

Şoke eden olay! Genç kız karnındaki bıçakla ambulans bekledi

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Çin aşısıyla ilgili çok önemli gelişme: Kanıtlandı

Çin aşısıyla ilgili çok önemli gelişme: Kanıtlandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Diğer Haberler

Manisa'da kahreden olay! Geriye bu fotoğraf kaldı

Kahreden olay! Geriye bu fotoğraf kaldı

İSKİ su kesintisi 6 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 2 Şubat İSKİ su kesintisi listesi!

Elektrik kesintisi listesi 6 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

6 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Mardin'de uyuşturucu operasyonu: Yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı

Akılalmaz yöntem: Yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan "üçüncü dalga" uyarısı

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Kaza sonrası yerde yatan yaralının oğlu olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu

Yerde yatan kişiyi görünce kahroldu, gözyaşlarını tutamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.