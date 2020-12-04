HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakırköy’de drone yakaladı, polis cezayı kesti

Bakırköy’de drone yakaladı, polis cezayı kesti

04.12.2020 20:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bakırköy’de drone yakaladı, polis cezayı kesti

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Bakırköy Meydan’da drone ile denetim gerçekleştirdi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Bakırköy Meydan’da drone ile denetim gerçekleştirdi. Polisler açık alanda sigara içen 2 kişiye para cezası uyguladı.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler korona virüs vakalarının artmasıyla denetimleri sıkılaştırdı. Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda ekipler vatandaşları korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyardı. Havadan drone yardımıyla vatandaşlar birer birer takip edildi. Ekipler drone ile 2 kişinin açık alanda sigara içtiğini tespit etti. Sigara içen 2 kişiye cezai işlem uygulandı. Bakırköy’de korona virüs tedbirleri kapsamında belirlenen noktalarda denetimler sürdürülecek.

Bakırköy’de drone yakaladı, polis cezayı kesti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Antalya’da çekilen ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada viral olduAntalya’da çekilen ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu
AUZEF vize sınavları ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınavları ne zaman açıklanacak?

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kare! Tabureye oturup başında böyle bekledi

Kahreden kare! Tabureye oturup başında böyle bekledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olacak mı? Flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olacak mı? Flaş açıklama

Asgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklama

Asgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklama

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Korkunç! Tamamen kırmızıya döndü

Korkunç! Tamamen kırmızıya döndü

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sağlık Bakanlığı'ndan 'yoğun bakımda torpil' iddialarına yalanlama

Sağlık Bakanlığı'ndan 'yoğun bakımda torpil' iddialarına yalanlama

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu

İstanbul'da alışveriş yoğunluğu

İhbar dönemi sonrası Antalya’da çekilen ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu

Antalya’da çekilen ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu

Kara Kuvvetler Komutanlığı'daki eylemlere ilişkin FETÖ davası 30 Aralık'ta görülecek

Kritik FETÖ davasının tarihi belli oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.