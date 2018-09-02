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Bakırköy'de Dünya Barış Günü miting yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 19:44 | Son Güncelleme

 BAKIRKÖY Cumhuriyet Meydanı'nda 1 Eylül Dünya Barış günü için miting düzenlendi.

Bakırköy'de Dünya Barış Günü miting yapıldı

Şengüler YEŞİL - Harun UYANIK / İstanbul, (DHA) - BAKIRKÖY Cumhuriyet Meydanı'nda 1 Eylül Dünya Barış günü için miting düzenlendi. Mitingin için bugün Bakırköy Meydanı'nı ve çevresinde polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı, İncili Caddesi trafiğe kapatıldı. Etkinliğe sendika ve parti temsilcileri katıldı.
HDP Eş Başkanı Sezai Temelli mitingde bir konuşma yaparak, yerel seçimler için destek istedi. Temelli, "Gelin omuz omuza verelim, 24 Haziran'da nasıl barajı aştıysak şimdi de yine omuz omuza verelim, yerel seçimlerde yarım bıraktığımız işi tamamlayalım. Gelin bu yerel seçimler bu işin ikinci turu olsun" dedi.
Mitinge HDP, Barış Anneleri, DİSK, KESK, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, 10 Ekim Derneği ve Emekçi Hareket Partisi katıldı.
Mitingin sonunda mini bir konser verildi. Daha sonra meydandakiler polis kontrolünde olaysız şekilde dağıldı.

Bakırköy'de Dünya Barış Günü miting yapıldıBakırköy'de Dünya Barış Günü miting yapıldı

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