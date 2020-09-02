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  4. Bakırköy’de fazla yolcu alan minibüs şoförü gazetecileri tehdit etti

Bakırköy’de fazla yolcu alan minibüs şoförü gazetecileri tehdit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 19:12 | Son Güncelleme

Bakırköy’de toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde bir minibüs şoförüne 10 yolcu fazla aldığı için ceza kesildi.

Bakırköy’de toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde bir minibüs şoförüne 10 yolcu fazla aldığı için ceza kesildi. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin ’Neden fazla yolcu aldınız?’ sorusu üzerine şoför, “Kameranız dağılmasın” diyerek tehdit etti.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından korona virüs denetimleri yapılmaya devam ediyor. Bakırköy’de Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan denetimlerde durdurulan bir minibüste 10 yolcunun kapasitenin üstünde olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından minibüs şoförüne para cezası kesildi.

Kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti
Uygulama esnasında fazla yolcu aldığı için durdurulan ve hakkında ceza işlemi uygulanan minibüs şoförü kendisini görüntüleyen gazetecilerin ’Neden fazla yolcu aldınız?’ sorusu üzerine, “Kameranız dağılmasın” diyerek tehdit etti.
Öte yandan minibüsten indirilen yolcular başka bir minibüse bindirildi.

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