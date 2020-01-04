HABER
  4. Bakırköy'de hastanede doktoru darp eden şüpheli yakalandı

Bakırköy'de hastanede doktoru darp eden şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 13:23 | Son Güncelleme

Bakırköy Dr.

Ali ABLAY/İSTANBUL (DHA) Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevusu olmayan hastaya bakmadığı için doktoru darp eden şüpheli yakalandı.
Olay, dün saat 11.05'te Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nin D bloğunda bulunan Genel Cerrahi bölümünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre asistan doktor Burak Altunpak randevusu olmayan hastaya, randevulu hasta sayısının çok olduğunu ve kendisine öğleden sonra bakabileceğini söyledi. Doktorun önerisini kabul etmeyen, Fırat Y. isimli şüpheli, doktorla tartışmaya başladı. Bunu üzerine doktor 'beyaz kod' tutmak istedi. Bu duruma sinirlenen Fırat Y. doktoru darp etti. Darp sonucu burnu kırılan ve kafa travması yaşadığı öğrenilen Burak Altunpak yoğun bakıma alındı.
Şüpheli ise hastaneden ayrıldı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli Fırat Y. gece saat 03.00 sıralarında avukatıyla birlikte karakola gelerek, teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAmerikalı eşi Patrick'ten ayrıldı mı? Açıklama geldiAmerikalı eşi Patrick'ten ayrıldı mı? Açıklama geldi
Çatı yangınına TOMA'lı müdahaleÇatı yangınına TOMA'lı müdahale
İpsala Sınır Kapısı’nda ticareti yasak olan 235 canlı güvercin ele geçirildiİpsala Sınır Kapısı’nda ticareti yasak olan 235 canlı güvercin ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

ABD Kongresi'nden Trump'ı zora sokacak İran kararı!

ABD Kongresi'nden Trump'ı zora sokacak İran kararı!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Enes Batur son haliyle hayranlarını şaşırttı! İşte kaslı Enes Batur

Enes Batur son haliyle hayranlarını şaşırttı! İşte kaslı Enes Batur

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyinde örgüte darbe! 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde örgüte darbe! 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Yerin 35 metre altında suçüstü yakalandılar!

Yerin 35 metre altında suçüstü yakalandılar!

Son dakika! Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Merakla beklenen sınav sonuçları açıklandı

İstanbul Havalimanı'nda bufalo boynuzu operasyonu! Değeri 310 bin lira

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi Değeri dudak uçuklatıyor

Manisa'da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyordu: 1 ölü, 24 yaralı

Feci kaza! 1 ölü, 2'si ağır 24 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.