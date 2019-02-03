Bakırköy'de HDP mitingi

Harun UYANIK-İbrahim MAŞE-İSTANBUL,(DHA)-HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Bakırköy'de 'Barış, Emek ve Adalet Mitingi' düzenledi. Mitinge HDP Eş Genel Başkan Sezai Temelli de katıldı. Bakırköy Meydanı'nda düzenlenen miting öncesi polis geniş güvenlik önlemi aldı. Mitinge katılmak isteyenler kurulan arama noktalarında üzerleri aranarak alana alındı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli mitingte bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından miting sona erdi.
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