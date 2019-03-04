ÖZEL HAYATIMIZA DİL UZATILDI İDDİASI

Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Muhtar Adayı Didem Koryürek Armutlu, “25 yıllık gazeteciyim ve Bakırköy Kartaltepe Mahallesi muhtar adayıyım. Adaylık sürecinde mahalleliden hiçbir tepki görmedim, kadınlardan, çocuklardan, gençlerden çok güzel geri dönüşler aldım. Mahalleli bir kadın aday gördüğünde çok güzel olumlu tepkiler geliyor. Karşımdaki bazı adaylardan dertliyim açıkçası. Ben kendimi çağdaş, laik, cumhuriyet değerlerini önemseyen, insan hakları ve çevreye duyarlı bir insan olarak tanımlıyorum. Bugüne kadar hep böyle yaşadım, ama hiç olmadığım şekilde iftiralar atılıyor, karalama kampanyaları yapılıyor, hatta özel hayatımıza kadar dil uzatılıyor. Böyle bir hadsizlik içindeler. Biz de diyoruz ki, bunlar kirli siyaset, böyle politika yapmayın, siz gelin projelerinizi anlatın emek verin çünkü biz gerçekten çok emek veriyoruz" şeklinde konuştu.

"AFİŞLERİMİZ YIRTILIYOR"

Armutlu, “Ben iki aydır sahadayım ve yağmur, soğuk, kar demeden her gün mahalleli ile birlikteyim, kapı kapı geziyorum, esnafları dolaşıyorum ama bunun karşısında benim emeğim çalınıyor, broşürlerim yırtılıyor. Her türlü engelleme ile karşılaşıyorum ve bu beni gerçekten çok üzüyor. Bu kadar kirli politika yapmamak lazım. Bizler diyoruz ki temiz politika yapalım, karşımızdaki rakibimiz de olsa onu karalamadan dostlukla götürelim diyoruz. Bizler Bakırköy'ün 4 farklı mahallesinden 4 kadın aday olarak, kampanyalarımızı ortaklaştırdık. Kavga etmek yerine temiz bir dil kullanarak hep beraber üretelim, adaylık sürecimizi birlikte yürütelim istedik. Ziyaretlerimizi de birlikte gerçekleştiriyoruz. Kavga etmek yerine dayanışmayı seçiyoruz. Bugün tek ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberlik" ifadelerini kullandı.